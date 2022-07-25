В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Глоберу и Дории

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о желании клуба подписать двух бразильских защитников.

Сообщалось, что это Глобер из «Аль-Насра» (ОАЭ) и Дория из «Сантос Лагуны» (Мексика).

«Зенит» не интересуется защитниками Глобером и Дориа», – сказал Медведев.