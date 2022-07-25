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    В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Глоберу и Дории

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о желании клуба подписать двух бразильских защитников.

    Сообщалось, что это Глобер из «Аль-Насра» (ОАЭ) и Дория из «Сантос Лагуны» (Мексика).

    «Зенит» не интересуется защитниками Глобером и Дориа», – сказал Медведев.

    • 22-летний Глобер провел в Азии уже 3 года, его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
    • 27-летний Дория уехал из Европы 4 года назад, выступал за «Марсель» и «Гранаду», его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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