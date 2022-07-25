ЦСКА согласовал трансфер капитана «Партизана» Зделара («Чемпионат»)

Просто реактивная скорость. Еще в 19:14 сего дня:
Генеральный директор «Партизана» Милош Вазура прокомментировал новость об интересе ЦСКА к капитану сербского клуба Саше Зделару.
«У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА. Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведет никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду», — сказал Вазура в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Опорный полузащитник «Партизана» Саша Зделар перейдет в ЦСКА.
Клубы уже договорились об условиях трансфера 27-летнего футболиста.
Сделка будет окончательно закрыта в ближайшее время.
- Зделар – капитан «Партизана».
- В составе белградской команды он забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.
- Рыночная стоимость серба – 3,5 миллиона евро.