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    ЦСКА согласовал трансфер капитана «Партизана» Зделара («Чемпионат»)

    Опорный полузащитник «Партизана» Саша Зделар перейдет в ЦСКА.

    Клубы уже договорились об условиях трансфера 27-летнего футболиста.

    Сделка будет окончательно закрыта в ближайшее время.

    • Зделар – капитан «Партизана».
    • В составе белградской команды он забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.
    • Рыночная стоимость серба – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2569

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Просто реактивная скорость. Еще в 19:14 сего дня:
      Генеральный директор «Партизана» Милош Вазура прокомментировал новость об интересе ЦСКА к капитану сербского клуба Саше Зделару.
      «У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА. Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведет никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду», — сказал Вазура в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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