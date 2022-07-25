Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Севикян мог вернуться в «Локомотив»

    Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал о своем несостоявшемся возвращении в «Локомотив».

    «Конечно, в голове есть желание вернуться в Европу. На данном этапе хочется развиваться, помогать команде, показывать свой лучший футбол. Хочется, чтобы команда показывала хороший результат.

    У меня были предложения от клубов РПЛ, но я про это говорить не буду. Это было раньше, до травм. «Локомотив» интересовался до травм. В Испании были варианты, но не те, которые я бы хотел, – не Примера», – сказал 20-летний футболист.

    • Севикян – воспитанник «Локо».
    • В 2017 году он ушел в «Леванте».
    • Этим летом хавбек вернулся в Россию и подписал 3-летний контракт с «Пари НН».

    Новости по теме
    Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа 4
    Севикян перешел в «Пари НН» из «Леванте». Контракт – на три года
    «Пари НН» близок к подписанию Севикяна из «Леванте» 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:15
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11