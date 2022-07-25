Севикян мог вернуться в «Локомотив»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал о своем несостоявшемся возвращении в «Локомотив».

«Конечно, в голове есть желание вернуться в Европу. На данном этапе хочется развиваться, помогать команде, показывать свой лучший футбол. Хочется, чтобы команда показывала хороший результат.

У меня были предложения от клубов РПЛ, но я про это говорить не буду. Это было раньше, до травм. «Локомотив» интересовался до травм. В Испании были варианты, но не те, которые я бы хотел, – не Примера», – сказал 20-летний футболист.