Камоцци: «Спартак» может финишировать в РПЛ выше «Зенита»

Только долбоящеры во втором (из 30 !) туров делают прогноз ) Пусть поставят всё своё состояние на этот результат.
Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался после матча второго тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром» (4:1).
«Я очень рад за Гильермо Абаскаля и за клуб, что они добились первой победы в сезоне! «Спартак» может финишировать выше «Зенита» в РПЛ. Надеюсь, у команды это получится», – сказал Камоцци.
- «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
- Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.