Камоцци: «Спартак» может финишировать в РПЛ выше «Зенита»

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался после матча второго тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром» (4:1).

«Я очень рад за Гильермо Абаскаля и за клуб, что они добились первой победы в сезоне! «Спартак» может финишировать выше «Зенита» в РПЛ. Надеюсь, у команды это получится», – сказал Камоцци.