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    Камоцци: «Спартак» может финишировать в РПЛ выше «Зенита»

    Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался после матча второго тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром» (4:1).

    «Я очень рад за Гильермо Абаскаля и за клуб, что они добились первой победы в сезоне! «Спартак» может финишировать выше «Зенита» в РПЛ. Надеюсь, у команды это получится», – сказал Камоцци.

    • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
    • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.07.2022 22:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +461

      kazak1975 31 секунду назад

      Только долбоящеры во втором (из 30 !) туров делают прогноз ) Пусть поставят всё своё состояние на этот результат.

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      Рейтинг: +66

      Rad Meat 32 минуты назад

      Что за бред...По сути и Факел может..матиматически.

      0
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      Рейтинг: +3696

      Kollljan 1 час назад

      Такие глубоко идущие прогнозы, когда второй тур еще до конца не сыгран. Не смешно ли?

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      Рейтинг: +17143

      Garrincha58 1 час назад

      позорники вам судьи теперь помогать будут и то вам ничего не светит

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      Рейтинг: +668

      SpartakMoskwa > Garrincha58 1 час назад

      Вроде вы адекватным были, перепили чтоль?

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      Рейтинг: +12016

      ВетеR 1 час назад

      сколько пафоса )))

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