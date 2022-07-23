Аналитики определили вероятность чемпионства «Зенита» и «Спартака»

Американская аналитическая компания FiveThirtyEight спрогнозировала сезон РПЛ. По ее расчетам, максимальная вероятность чемпионства у «Зенита» – 63 процента.
У «Спартака» шансов на титул пять процентов. Такова же вероятность вылета москвичей.
Главный претендент на вылет – «Оренбург» (50 процентов вероятности).
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
- Сейчас в РПЛ лидирует ЦСКА.
- Сезон завершится в июне.
Второй столбец – вероятность вылета. Третий – вероятность титула.
Источник: Бомбардир.ру