Аналитики определили вероятность чемпионства «Зенита» и «Спартака»

Американская аналитическая компания FiveThirtyEight спрогнозировала сезон РПЛ. По ее расчетам, максимальная вероятность чемпионства у «Зенита» – 63 процента.

У «Спартака» шансов на титул пять процентов. Такова же вероятность вылета москвичей.

Главный претендент на вылет – «Оренбург» (50 процентов вероятности).

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

Сейчас в РПЛ лидирует ЦСКА.

Сезон завершится в июне.

Второй столбец – вероятность вылета. Третий – вероятность титула.