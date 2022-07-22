Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Экс-зенитовец прокомментировал на «Матч ТВ» игру второй Бундеслиги

    Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин попробовал себя в качестве комментатора. В паре с Романом Нагучевым он отработал на телеканале «Матч! Футбол 3» встречу второй Бундеслиги между «Фортуной» и «Падерборном».

    26-летний Гасилин играл в Германии за дубль «Шальке» (2015-2016 годы).

    • Уроженец Санкт-Петербурга – воспитанник «Зенита».
    • С 2021 года на профессиональном уровне Гасилин не играет.
    • Гасилин – чемпион юношеского Евро-2013 для игроков до 17 лет.

    Новости по теме
    Семак сообщил о серьезной травме Кузяева
    «Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года 3
    «Зенит» в матче с «Крыльями Советов» установил личный рекорд 1
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:35
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11