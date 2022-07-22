Экс-зенитовец прокомментировал на «Матч ТВ» игру второй Бундеслиги

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин попробовал себя в качестве комментатора. В паре с Романом Нагучевым он отработал на телеканале «Матч! Футбол 3» встречу второй Бундеслиги между «Фортуной» и «Падерборном».

26-летний Гасилин играл в Германии за дубль «Шальке» (2015-2016 годы).