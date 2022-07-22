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    Ловрен, Вендел и Кассьерра – в основе «Зенита»; у «Крыльев» сыграют Гапонов, Ежов и Глушенков

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч второго тура РПЛ.

    «Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой, Малком, Кассьерра.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Якуба, Ежов, Коваленко, Иванисеня, Глушенков, Цыпченко.

    • Игра начнется в 20:00 мск.
    • Место проведения – «Газпром Арена» (Санкт-Петербург).
    • «Зенит» стартовал в РПЛ ничьей с «Химками» (1:1), «Крылья» в 1-м туре победили «Оренбург» (4:2).
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +32

      Ростов 2019 17 минут назад

      Победы Крылышки . Ростов с вами !!!!

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      Рейтинг: +4317

      Беспонтий 23 минуты назад


      центр обороны зенита чёрная дыра
      мотив для белых карликов играть по центру
      --------
      надеюсь что это будет последний матч ловрена

      0
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      Рейтинг: +70

      eugen-han 30 минут назад

      8 легионеров против девяти россиян в соотношениии, что у хозяев всего три россиянина, а у гостей всего два легионера. Интересное противостояние двух систем при нынешнем лимите.

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