Ловрен, Вендел и Кассьерра – в основе «Зенита»; у «Крыльев» сыграют Гапонов, Ежов и Глушенков

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч второго тура РПЛ.
«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой, Малком, Кассьерра.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Якуба, Ежов, Коваленко, Иванисеня, Глушенков, Цыпченко.
- Игра начнется в 20:00 мск.
- Место проведения – «Газпром Арена» (Санкт-Петербург).
- «Зенит» стартовал в РПЛ ничьей с «Химками» (1:1), «Крылья» в 1-м туре победили «Оренбург» (4:2).
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт РПЛ