Новичок ЦСКА Гайич: «Думал, что Кучаеву и Облякову лет 30»

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о возрастном разнообразии в команде.

«В молодом ЦСКА уже почувствовал себя старым. Думал, что Кучаев и Обляков гораздо старше, что им лет 29-30, так что удивился, узнав их возраст!

Но то, что у нас молодая команда, даeт свои плюсы. Плюс опытные игроки в ЦСКА есть: Набабкин, Щенников, Заболотный, капитан Игорь Акинфеев. У этих ребят большой опыт за плечами.

Так что ЦСКА – это микс опыта и молодости. Так получилось, что я из более возрастной группы: понимаю, что это некая ответственность, и готов быть лидером ЦСКА.

Лидерство должно быть в крови: либо оно есть, либо нет. Нельзя притворяться лидером. Если в тебе есть качества лидера – будешь показывать это на поле», – сказал 26-летний серб.