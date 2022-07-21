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Новичок ЦСКА Гайич: «Думал, что Кучаеву и Облякову лет 30»

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о возрастном разнообразии в команде.

«В молодом ЦСКА уже почувствовал себя старым. Думал, что Кучаев и Обляков гораздо старше, что им лет 29-30, так что удивился, узнав их возраст!

Но то, что у нас молодая команда, даeт свои плюсы. Плюс опытные игроки в ЦСКА есть: Набабкин, Щенников, Заболотный, капитан Игорь Акинфеев. У этих ребят большой опыт за плечами.

Так что ЦСКА – это микс опыта и молодости. Так получилось, что я из более возрастной группы: понимаю, что это некая ответственность, и готов быть лидером ЦСКА.

Лидерство должно быть в крови: либо оно есть, либо нет. Нельзя притворяться лидером. Если в тебе есть качества лидера – будешь показывать это на поле», – сказал 26-летний серб.

  • Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» на правах свободного агента.
  • Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.
  • Команда стартовала в РПЛ с домашней победы над «Уралом» (2:0).

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 09:15
Комментарии1
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    Рейтинг: +16443

    Cleaner 13 минут назад

    Кучаев и Обляков БУХАЮТ много, потому и выглядят на 30.

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