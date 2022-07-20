«Спартак» продал 3 тысячи абонементов – в 5 раз меньше, чем в 2019 году

опять одни убытки
Стало известно, сколько абонементов на данный момент реализовал «Спартак».
По информации Sport24, московский клуб продал 3 тысячи абонементов. Примечательно, что в июле 2019 года «Спартак» реализовал уже 15 тысяч абонементов.
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Стало известно, сколько абонементов на данный момент реализовал «Спартак».
По информации Sport24, московский клуб продал 3 тысячи абонементов. Примечательно, что в июле 2019 года «Спартак» реализовал уже 15 тысяч абонементов.
опять одни убытки
Скоро, вообще, никто ходить на хрюшек не будет, останутся только Федун, Зарема
и Зеленый к ним в придачу.
Зато у бомжей весь актив скупит все абонементы и дружно шагая в ряд пойдут на ..., эээ на стадион)))