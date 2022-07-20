Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
2 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

«Спартак» продал 3 тысячи абонементов – в 5 раз меньше, чем в 2019 году

Стало известно, сколько абонементов на данный момент реализовал «Спартак».

По информации Sport24, московский клуб продал 3 тысячи абонементов. Примечательно, что в июле 2019 года «Спартак» реализовал уже 15 тысяч абонементов.

  • Фанаты «Спартака» бойкотируют все матчи из-за введения Fan ID.
  • Новичок РПЛ «Факел» продал 9300 абонементов за 3 дня.
  • «Спартак» в прошлом сезоне занял 10-е место в РПЛ.

Новости по теме
Титов стал дедушкой: «Я хочу, чтобы внук играл за «Спартак», а зять – за ЦСКА» 1
«Сочи» готов продать Юрганова в «Спартак» только при одном условии 3
Стало известно, когда состоится ответный матч легенд «Спартака» и «Зенита» 4
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:55
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +17119

    Garrincha58 31 минуту назад

    опять одни убытки

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +958

    Лфшт 32 минуты назад

    Ну чем менбше бабла вы отдаете, тем больше шансов что Федунятина продаст клуб. Ждем, верим, надеемся.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25233

    vladimir-7 1 час назад

    Скоро, вообще, никто ходить на хрюшек не будет, останутся только Федун, Зарема
    и Зеленый к ним в придачу.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8774

    R_a_i_n > vladimir-7 46 минут назад

    Зато у бомжей весь актив скупит все абонементы и дружно шагая в ряд пойдут на ..., эээ на стадион)))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11