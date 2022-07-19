«Атлетико» сменит название домашнего стадиона

10 лямов в год, чёт дёшево. позорное хрячьё на 5 лет продали за 30 лямов (6 лямов в год). но где спартаг - и где атлетико. и эти мудаки ещё не смогли смириться, что логотип банка открытие в бело-голубых тонах, потребовали на арене сменить его на кб)))
Стадион «Атлетико» получит другое название. Это связано со сменой спонсора.
Ранее арена называлась «Ванда Метрополитано», однако контракт между клубом и «Wanda Group» подошел к концу.
Новым партнером мадридцев стало агенство недвижимости «Civitas Pacensis». Со следующего сезона стадион будет именоваться «Civitas Metropolitano».
Об изменениях «Атлетико» планирует объявить уже сегодня.
Нейминг обойдется спонсору в 10 миллионов евро в год.