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«Атлетико» сменит название домашнего стадиона

Стадион «Атлетико» получит другое название. Это связано со сменой спонсора.

Ранее арена называлась «Ванда Метрополитано», однако контракт между клубом и «Wanda Group» подошел к концу.

Новым партнером мадридцев стало агенство недвижимости «Civitas Pacensis». Со следующего сезона стадион будет именоваться «Civitas Metropolitano».

Об изменениях «Атлетико» планирует объявить уже сегодня.

Нейминг обойдется спонсору в 10 миллионов евро в год.

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Источник: Libertad Digital

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1672

    fakeid 55 минут назад

    10 лямов в год, чёт дёшево. позорное хрячьё на 5 лет продали за 30 лямов (6 лямов в год). но где спартаг - и где атлетико. и эти мудаки ещё не смогли смириться, что логотип банка открытие в бело-голубых тонах, потребовали на арене сменить его на кб)))

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