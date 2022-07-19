«Атлетико» сменит название домашнего стадиона

Стадион «Атлетико» получит другое название. Это связано со сменой спонсора.

Ранее арена называлась «Ванда Метрополитано», однако контракт между клубом и «Wanda Group» подошел к концу.

Новым партнером мадридцев стало агенство недвижимости «Civitas Pacensis». Со следующего сезона стадион будет именоваться «Civitas Metropolitano».

Об изменениях «Атлетико» планирует объявить уже сегодня.

Нейминг обойдется спонсору в 10 миллионов евро в год.