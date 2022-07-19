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Медведев объяснил, зачем «Зенит» арендовал Ивана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новичке клуба вратаре Иване.

«Это третий Иван в «Зените» – у нас есть русский Иван (Сергеев – прим. «Бомбардира») итальянский Иван (Карминати, тренер по физподготовке – прим. «Бомбардира»), а теперь есть и бразильский Иван. Это сделано на основе арендного соглашения с «Коринтиансом» с правом выкупа игрока.

Он создаст дополнительную конкуренцию за место основного вратаря. С учетом того, что, помимо Российской премьер-лиги, с высокой степенью вероятности у нас будет Кубок России в новом формате, где количество игр для финалиста может достигать 14, вратари смогут себя показать не только в чемпионате, но и в кубке», – сказал Медведев.

  • Иван перешел в «Зенит» на правах аренды вместе с Густаво Мантуаном.
  • В обратном направлении проследовал Юри Алберто.
  • Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.

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Источник: ТАСС

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