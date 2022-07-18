Бека-Бека назвал условие, при котором «Локомотив» выиграет РПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
– Оценю матч с «Пари НН» на отметку «3». Не знаю, был ли пенальти на 90-й минуте. Если честно, я не видел эпизод.
– «Локомотив» будет бороться за чемпионство в этом сезоне?
– Если мы будем играть как можно лучше, «Локо» станет чемпионом России. У нашей команды есть все шансы на чемпионство. Мы готовы сражаться за золотые медали на 100%.
– Где ты хочешь играть в будущем?
– Не знаю, честно. Моя задача – играть и выкладываться по максимуму. Посмотрим, что будет в будущем.
– Писали, что «Аталанта» заинтересована в тебе. Это правда?
– Я об этом ничего не знаю.
- «Локомотив» занял 6-е место в прошлом сезоне РПЛ.
- В 1-м туре нового сезона «Локо» сыграл вничью с «Пари НН» – 1:1.
Источник: «РБ Спорт»