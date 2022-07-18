В совет директоров «Спартака» могут войти два представителя «Лукойла»

И вводят и вводят, вводят и вводят! Лукойл многочленный, весь орган уже порвали, как Тузик грелку, а они всё вводят!
В ближайшее время в совет директоров «Спартака» могут войти два представителя компании «Лукойл», сообщает «СЭ».
Пока неизвестно, кто будет представлять компанию в управляющем органе клуба.
- В июне владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла».
- Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
- Сообщалось, что «Лукойл» будет формировать совет директоров «Спартака». Раньше это делал лично Федун.