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В совет директоров «Спартака» могут войти два представителя «Лукойла»

В ближайшее время в совет директоров «Спартака» могут войти два представителя компании «Лукойл», сообщает «СЭ».

Пока неизвестно, кто будет представлять компанию в управляющем органе клуба.

  • В июне владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла».
  • Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
  • Сообщалось, что «Лукойл» будет формировать совет директоров «Спартака». Раньше это делал лично Федун.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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18.07.2022 14:00
Комментарии8
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    Рейтинг: +900

    Чехов на Садовой 14 часов назад

    И вводят и вводят, вводят и вводят! Лукойл многочленный, весь орган уже порвали, как Тузик грелку, а они всё вводят!

    0
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    Рейтинг: +1172

    alefreddy 18 часов назад

    хорошо это или нет непонятно

    1
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    Рейтинг: +2027

    LOKOfanatik19 18 часов назад

    А кто нить футбольный будет в Спартаке ? или всякие абаскали и нефтяники

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    Рейтинг: +3455

    Klaido > LOKOfanatik19 16 часов назад

    у вас уже была футбольная баба... а толку?

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    Рейтинг: +2027

    LOKOfanatik19 > Klaido 16 часов назад

    Мы не ноем и не говорим о теории заговора, как ваша баба

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    Рейтинг: +2068

    prtcs 19 часов назад

    Болельщики динамо киев и нефтчи баку.

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    Рейтинг: +16515

    житель СПб 19 часов назад

    Сколько лет еще будут продолжаться эти обещания?!

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    Рейтинг: +623

    dim29 > житель СПб 19 часов назад

    Это не обещания,-это видимость бурной деятельности,прям как у политиков.

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