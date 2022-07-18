Селюк: «Юран – сумасшедший. Лоуренс может покинуть «Химки» не по футбольным причинам»

Вспомнил почему-то фильм "Легенда № 17", там тоже тренер был не простой... Не забываем, что Юран подхватил команду Химки на полном дне турнирной таблицы когда уже и не спасти, но вытащил и получилось оставить в РПЛ. А недавно с Зенитом сыграли вничью. Да, действительно непростой тренер... Видимо Лоуренс тупо не нужен Юрану после недавнего пополнения Химок, и его агент чтобы "красиво уйти" сказки начал сочинять.
Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, заявил, что футболист может покинуть подмосковный клуб.
«Лоуренс может покинуть «Химки» не по футбольным причинам, это точно. Он не хотел бы уходить, но весь вопрос в тренере. Юран — сумасшедший человек. Не понимаю руководство клуба: как могут страдать хорошие футболисты из-за тренера?
Варианты у Лоуренса есть, найдем ему клуб. Скорее всего, контракт с «Химками» будет расторгнут», — сказал Селюк.
- Ранее агент предлагал проверить Юрана на детекторе лжи.
- Юран принял «Химки» зимой и сохранил с клубом прописку в РПЛ.
- Лоуренс провел 4 матча в прошлом сезоне РПЛ.