Селюк: «Юран – сумасшедший. Лоуренс может покинуть «Химки» не по футбольным причинам»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, заявил, что футболист может покинуть подмосковный клуб.
«Лоуренс может покинуть «Химки» не по футбольным причинам, это точно. Он не хотел бы уходить, но весь вопрос в тренере. Юран — сумасшедший человек. Не понимаю руководство клуба: как могут страдать хорошие футболисты из-за тренера?
Варианты у Лоуренса есть, найдем ему клуб. Скорее всего, контракт с «Химками» будет расторгнут», — сказал Селюк.
- Ранее агент предлагал проверить Юрана на детекторе лжи.
- Юран принял «Химки» зимой и сохранил с клубом прописку в РПЛ.
- Лоуренс провел 4 матча в прошлом сезоне РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»