Медина: «ЦСКА – самый топовый клуб России»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает свой клуб лучшим в России.

— Где бы ты хотел играть в будущем? В какой лиге?

— Сейчас я в ЦСКА, это самый топовый клуб в России. Меня тут все устраивает, но, если говорить про будущее, я мог бы поиграть в Англии, Испании или Италии.