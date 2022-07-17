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Медина: «ЦСКА – самый топовый клуб России»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает свой клуб лучшим в России.

— Где бы ты хотел играть в будущем? В какой лиге?

— Сейчас я в ЦСКА, это самый топовый клуб в России. Меня тут все устраивает, но, если говорить про будущее, я мог бы поиграть в Англии, Испании или Италии.

  • Москвичи подписали Медину зимой как свободного агента.
  • В минувшем сезоне Медина провел 12 матчей за ЦСКА, забил гол, сделал 2 ассиста.
  • ЦСКА стартовал в РПЛ с победы над «Уралом» (2:0).

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +448

    kazak1975 18 минут назад

    Когда русский с пиндосовским смешивают, такая дичь получается. Топовый- значит верхний. Вверху всегда несколько клубов. Самый топовый- это вершЕе верхних? Пишите либо по-русски, либо всё на пиндосовском.

    0
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    Рейтинг: +1000

    ВасяК 19 минут назад

    Ты нам на х не нужен!!!

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    Рейтинг: +501

    шахта Заполярная 45 минут назад

    В питере газом накачивают, а этого овсом перекормили.

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    Рейтинг: +14445

    Fusballer 1 час назад

    Да у вас, засланных казачков, все топовые) Особенно когда топ-бабло платят)))

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