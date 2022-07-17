Медина: «ЦСКА – самый топовый клуб России»

Когда русский с пиндосовским смешивают, такая дичь получается. Топовый- значит верхний. Вверху всегда несколько клубов. Самый топовый- это вершЕе верхних? Пишите либо по-русски, либо всё на пиндосовском.
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает свой клуб лучшим в России.
— Где бы ты хотел играть в будущем? В какой лиге?
— Сейчас я в ЦСКА, это самый топовый клуб в России. Меня тут все устраивает, но, если говорить про будущее, я мог бы поиграть в Англии, Испании или Италии.
- Москвичи подписали Медину зимой как свободного агента.
- В минувшем сезоне Медина провел 12 матчей за ЦСКА, забил гол, сделал 2 ассиста.
- ЦСКА стартовал в РПЛ с победы над «Уралом» (2:0).