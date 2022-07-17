Медина: «Никогда не перейду в «Спартак», исключено»

А тебя дятел кто приглашал то.Чмо бразукское.Сиди в этой конюшне и помалкивай.Никому ты не интересен.
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не допускает, что когда-нибудь пополнит «Спартак».
– Ты можешь себе представить, что будешь играть за «Спартак»? Это главный соперник армейцев.
– Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!
- Москвичи подписали Медину зимой как свободного агента.
- В минувшем сезоне Медина провел 12 матчей за ЦСКА, забил гол, сделал 2 ассиста.
- ЦСКА стартовал в РПЛ с победы над «Уралом» (2:0).