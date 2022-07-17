Медина: «Никогда не перейду в «Спартак», исключено»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не допускает, что когда-нибудь пополнит «Спартак».

– Ты можешь себе представить, что будешь играть за «Спартак»? Это главный соперник армейцев.

– Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!