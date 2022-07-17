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Медина: «Никогда не перейду в «Спартак», исключено»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не допускает, что когда-нибудь пополнит «Спартак».

– Ты можешь себе представить, что будешь играть за «Спартак»? Это главный соперник армейцев.

– Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!

  • Москвичи подписали Медину зимой как свободного агента.
  • В минувшем сезоне Медина провел 12 матчей за ЦСКА, забил гол, сделал 2 ассиста.
  • ЦСКА стартовал в РПЛ с победы над «Уралом» (2:0).

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 12:45
Комментарии13
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    Рейтинг: -45

    Спатрач -100% 37 минут назад

    А тебя дятел кто приглашал то.Чмо бразукское.Сиди в этой конюшне и помалкивай.Никому ты не интересен.

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    Рейтинг: +501

    шахта Заполярная 38 минут назад

    Кто как, но я эту новость вряд ли переживу. Кому ты нужен конь педальный.

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    Рейтинг: +2055

    kvm 52 минуты назад

    я точно никогда не перейду в «Спартак». Я - гей!

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    Рейтинг: +1606

    fakeid > kvm 48 минут назад

    с козырей зашёл. но в спартак тебя всё равно не позовут, несмотря на твою ориентацию. там ещё хоть как-то нужно уметь играть, чтобы взяли.

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    Рейтинг: +14445

    Fusballer 1 час назад

    Бабло предложат огромное - перейдёт куда угодно. А звездобол уже знатный получился)))

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    Рейтинг: +25192

    vladimir-7 1 час назад

    Журналисты в РБ Спорт придурковатые и поджигатели отношений между болельщиками клубов, то спартака с ЦСКА, то спартака с Зенитом.

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    Рейтинг: +7220

    Томик 1 час назад

    Ай, ***. Как же теперь жить то дальше!?

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    Рейтинг: -45

    Спатрач -100% > Томик 35 минут назад

    Не говори братэла.Даже ***** на юкрэйн не так огорчает.

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    Рейтинг: +1159

    alefreddy 1 час назад

    на какой ляд ты нужен своих таких навалом

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    Рейтинг: +7176

    nik55 1 час назад

    ты там на-- нужен

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    Рейтинг: +108

    RedMaksim97 2 часа назад

    Перейдет

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    Рейтинг: +1606

    fakeid 2 часа назад

    гы-гы.

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