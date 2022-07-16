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Жена Глушакова забила победный гол в матче Кубка России против «Краснодара»

ЖФК ЦСКА в первом раунде Кубка России прошел «Краснодар». Москвички победили со счетом 2:1.

На 76-й минуте решающий гол забила полузащитница ЦСКА Ксения Коваленко – жена игрока «Химок» Дениса Глушакова.

  • ЦСКА тренирует Александр Григорян.
  • 27-летняя Коваленко играет за ЦСКА с 2017 года.
  • У Коваленко и Глушакова есть дочь Мила.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10

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    Рейтинг: +555

    RUSARM 20 минут назад

    Нахрен нужно глушака пиарить,зачем такой заголовок??

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