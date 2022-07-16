Жена Глушакова забила победный гол в матче Кубка России против «Краснодара»

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ЖФК ЦСКА в первом раунде Кубка России прошел «Краснодар». Москвички победили со счетом 2:1.
На 76-й минуте решающий гол забила полузащитница ЦСКА Ксения Коваленко – жена игрока «Химок» Дениса Глушакова.
- ЦСКА тренирует Александр Григорян.
- 27-летняя Коваленко играет за ЦСКА с 2017 года.
- У Коваленко и Глушакова есть дочь Мила.