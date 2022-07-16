Женскую сборную Англии осудили за нехватку расового разнообразия

Ведущая BBC Эйлид Барбур раскритиковала женскую сборную Англии.

По ее мнению, в команде не хватает расового разнообразия.

Журналистка обратила внимание, что все 16 английских футболисток, вышедших на поле в матче чемпионата Европы среди женщин против Норвегии (8:0), были белыми.