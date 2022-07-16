Женскую сборную Англии осудили за нехватку расового разнообразия

Она имеет какое-то отношение к спорту? Надо просто объяснить тёте, что в спорте не по расовым признакам участвуют. И не надо тут делать из мухи слона
Ведущая BBC Эйлид Барбур раскритиковала женскую сборную Англии.
По ее мнению, в команде не хватает расового разнообразия.
Журналистка обратила внимание, что все 16 английских футболисток, вышедших на поле в матче чемпионата Европы среди женщин против Норвегии (8:0), были белыми.
- Англичанки вышли в 1/4 финала Евро.
- Следующий матч они проведут 20 июля. Соперник пока неизвестен.