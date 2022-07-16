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Женскую сборную Англии осудили за нехватку расового разнообразия

Ведущая BBC Эйлид Барбур раскритиковала женскую сборную Англии.

По ее мнению, в команде не хватает расового разнообразия.

Журналистка обратила внимание, что все 16 английских футболисток, вышедших на поле в матче чемпионата Европы среди женщин против Норвегии (8:0), были белыми.

  • Англичанки вышли в 1/4 финала Евро.
  • Следующий матч они проведут 20 июля. Соперник пока неизвестен.

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Источник: New York Post

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Сегодня, 10:56
Комментарии20
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    Рейтинг: +14

    яиссор 46 минут назад

    Она имеет какое-то отношение к спорту? Надо просто объяснить тёте, что в спорте не по расовым признакам участвуют. И не надо тут делать из мухи слона

    0
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    Рейтинг: +3684

    Enter2006 47 минут назад

    ЛГБТ ещё обязательно! И почему на поле нет трансов? А ещё почему попираете права гермафродитов? - срочно их на поле в демократической стране Англии! ))

    1
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    Рейтинг: +14

    яиссор > Enter2006 45 минут назад

    А правда, зачем попирать их права?

    0
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    Рейтинг: +1785

    Vitaga 52 минуты назад

    сборную Франции мужскую надо осудить за рассовое однообразие... там 1 белый

    2
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    Рейтинг: +4810

    Красногорск_Фан > Vitaga 48 минут назад

    Золотые слова

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6789

    Из Твери Леха 1 час назад

    Потом еще квоты введут, максимум 3 белых на поле, как лимит на легионеров))

    0
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    Рейтинг: +2692

    Nerlinger 1 час назад

    Китайцев пусть возьмут и англичанок для рассового разнообразия

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +5276

    AtticusFinch 1 час назад

    ну хоть лесбиянок было среди них достаточно?

    3
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    Рейтинг: +6789

    Из Твери Леха > AtticusFinch 1 час назад

    ну раз про это молчок, то само собой))

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    Рейтинг: +14

    яиссор > AtticusFinch 43 минуты назад

    Чего всегда достаточно, так это дураков на Руси и на бомбардире в частности

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    Рейтинг: +5276

    AtticusFinch > яиссор 30 минут назад

    Не будь таким самокритичным...хотя судя по твоему нику ничего уже не исправить.

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    Рейтинг: +14

    яиссор > AtticusFinch 24 минуты назад

    А правда, чё вот ты сразу в лесбиянок вцепился? Чё с ними не так? Почему не до.бался до других категорий населения? Ааа, не дали когда-то? Так дурачкам не дают, разве что такие же недалёкие...

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    Рейтинг: +5276

    AtticusFinch > яиссор 18 минут назад

    Дело не в лесбиянках , и не в цветных - а в том, что они уже затрахали своей толерантностью ... то есть это был сарказм! И если ты лесбиянка - то не обижайся!

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    Рейтинг: +14

    яиссор > AtticusFinch 13 минут назад

    Как можно затрахать пропагандой гуманистических идей и общечеловеческих ценностей? Баба с БиБиСи ляпнула очевидную глупость, не подумав или не разбираясь в спорте, но это же все понимают и не надо переоценивать её слова

    0
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    Рейтинг: +5276

    AtticusFinch > яиссор 3 минуты назад

    Общечеловеческие ценности принимаются людьми добровольно , а не навязываются им...«Я чернокожая женщина-иммигрантка, лесбиянка», — объявила на своем первом брифинге новый официальный представитель администрации президента США. На эту должность Джо Байден назначил 44-летнюю уроженку французского острова Мартиника. В итоге она даже по бумажке текст не может прочитать и постоянно оговаривается отвечая на вопросы...Как думаешь за что её взяли на такую важную должность?Не напрягайся -подскажу -чернокожая женщина-иммигрантка, лесбиянка =)))

    0
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    Рейтинг: +627

    SpartakMoskwa 1 час назад

    О боже мой куда катится мир

    3
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    Рейтинг: +1952

    morgan59 1 час назад

    Предствляю что они скажут про сборные Конго,КотДивуар,ЮАР, ( интернсно а как писать сборную ни ге рии) текстовый редактор не пропускает)

    2
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    Рейтинг: +14424

    Fusballer 1 час назад

    И гендерного! Почему в женской сборной только женщины?

    5
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    Рейтинг: +303

    Ollegator 1 час назад

    Она не увидела главную проблему! Проблему дискриминации инвалидов! Мне кажется в их команде не хватает как минимум одного инвалида. Желательно колясочника. Их права реально часто ущемляются.

    4
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    Рейтинг: +4810

    Красногорск_Фан > Ollegator 47 минут назад

    И играть должны в пляжный хоккей среди беременных до 18 лет

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