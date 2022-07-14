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Бийол попрощался с ЦСКА

14 июля 2022, 20:53
2

Бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол обратился к клубу в связи со своим уходом в «Удинезе».

«Всем болельщикам ЦСКА, клубу, в котором я провел столько хороших лет, и всем людям, работающим в клубе, я просто хочу сказать спасибо!

Я навсегда запомню эту часть своей жизни, и внутри меня все еще есть надежда, что мы снова увидимся! Спасибо!

ЦСКА всегда будет первым!» – написал словенец в соцсетях.

  • ЦСКА купил Бийола в 2018 году за 400 тысяч евро.
  • С тех пор хавбек провел 96 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
  • В «Удинезе» он перешел за 4 миллиона евро.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Удинезе Бийол Яка
Комментарии (2)
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Dominator777
1657825229
Ушел по нормальному, был верен клубу до конца, а не как некоторые черножопые обезьяны. Удачи Бийолу в другом клубе.
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Inkvizitor@
1658137833
а если так в целом разобраться , так выгодная сделка , взяли за 400 продали за 4 ляма . Ему никто же не запрещал уходить и клятву верности до конца дней он не давал , Эджуке даун как крыса ****** это да , сказал бы всё тут дичь какая-то я сваливаю никому ниче не должен , а если должен как многие сам у себя контракт выкупил и всё
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