Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

Бийол попрощался с ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол обратился к клубу в связи со своим уходом в «Удинезе».

«Всем болельщикам ЦСКА, клубу, в котором я провел столько хороших лет, и всем людям, работающим в клубе, я просто хочу сказать спасибо!

Я навсегда запомню эту часть своей жизни, и внутри меня все еще есть надежда, что мы снова увидимся! Спасибо!

ЦСКА всегда будет первым!» – написал словенец в соцсетях.

  • ЦСКА купил Бийола в 2018 году за 400 тысяч евро.
  • С тех пор хавбек провел 96 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
  • В «Удинезе» он перешел за 4 миллиона евро.

Новости по теме
Бийол: «Я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства»
Тренер ЦСКА Федотов ответил на критику Василия Уткина 10
В «Сан-Лоренсо» прокомментировали слухи о возможном возвращении Гайча
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:53
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +13574

    Dominator777 1 час назад

    Ушел по нормальному, был верен клубу до конца, а не как некоторые черножопые обезьяны. Удачи Бийолу в другом клубе.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11