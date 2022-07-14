Бийол попрощался с ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол обратился к клубу в связи со своим уходом в «Удинезе».
«Всем болельщикам ЦСКА, клубу, в котором я провел столько хороших лет, и всем людям, работающим в клубе, я просто хочу сказать спасибо!
Я навсегда запомню эту часть своей жизни, и внутри меня все еще есть надежда, что мы снова увидимся! Спасибо!
ЦСКА всегда будет первым!» – написал словенец в соцсетях.
- ЦСКА купил Бийола в 2018 году за 400 тысяч евро.
- С тех пор хавбек провел 96 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- В «Удинезе» он перешел за 4 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»