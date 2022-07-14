Бийол попрощался с ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол обратился к клубу в связи со своим уходом в «Удинезе».

«Всем болельщикам ЦСКА, клубу, в котором я провел столько хороших лет, и всем людям, работающим в клубе, я просто хочу сказать спасибо!

Я навсегда запомню эту часть своей жизни, и внутри меня все еще есть надежда, что мы снова увидимся! Спасибо!

ЦСКА всегда будет первым!» – написал словенец в соцсетях.