Камоцци заявил, что пост про цирк и клоунов не связан с уходом Каттани из «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал свой пост в соцсетях на русском языке.

Ранее итальянец написал в соцсетях: «Если клоун заселяется во дворец, он не становится королeм, дворец становится цирком». Затем он дополнил на русском языке: «Цирк закончился, слава богу».

«Абсолютно нет, это совершенно не связано ни с чьим недавним уходом из «Спартака», — сказал Камоцци.