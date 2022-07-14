Камоцци заявил, что пост про цирк и клоунов не связан с уходом Каттани из «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал свой пост в соцсетях на русском языке.
Ранее итальянец написал в соцсетях: «Если клоун заселяется во дворец, он не становится королeм, дворец становится цирком». Затем он дополнил на русском языке: «Цирк закончился, слава богу».
«Абсолютно нет, это совершенно не связано ни с чьим недавним уходом из «Спартака», — сказал Камоцци.
- Вчера «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.
- Его сменил Артем Ребров.
- Камоцци заявил о готовности вернуться в «Спартак» после ухода Каттани.
Источник: «Чемпионат»