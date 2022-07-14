Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

Камоцци заявил, что пост про цирк и клоунов не связан с уходом Каттани из «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал свой пост в соцсетях на русском языке.

Ранее итальянец написал в соцсетях: «Если клоун заселяется во дворец, он не становится королeм, дворец становится цирком». Затем он дополнил на русском языке: «Цирк закончился, слава богу».

«Абсолютно нет, это совершенно не связано ни с чьим недавним уходом из «Спартака», — сказал Камоцци.

  • Вчера «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.
  • Его сменил Артем Ребров.
  • Камоцци заявил о готовности вернуться в «Спартак» после ухода Каттани.

Новости по теме
Радимов отреагировал на цель «Спартака» выиграть РПЛ 1
Бывший советник Федуна Камоцци: «Цирк закончился, слава богу» 5
Каррера считает, что «Спартак» может выиграть РПЛ в следующем сезоне
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:33
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +16429

    житель СПб 31 секунду назад

    Да нет, цирк у вас продолжается! И судя по всему, главный циркач - Федун.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1129

    alefreddy 1 час назад

    цирк в исполнении итальянцев продолжается

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11