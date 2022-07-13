«Пари НН» подписал игрока «Спартака» и полузащитника «Алании»

Пари НН,как много в этом слове.Откуда команда?Из России,вестимо...
Молодёжь скоро забудет,что был такой Русский город,Нижний Новгород.
Законотворцы из ГД,и иже с ними,что бы вы все обосрались.
«Пари НН» объявил о двух трансферах.
Команду пополнил центральный защитник Илья Агапов (перешел как свободный агент из «Спартака») и полузащитник Давид Кобесов из «Алании».
- 21-летний Агапов стоит 250 тысяч евро.
- 22-летний Кобесов родился во Владикавказе, с 2017 года играл в родном городе.
- «Пари НН» в 1-м туре РПЛ сыграет с «Локомотивом».