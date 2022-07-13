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«Пари НН» подписал игрока «Спартака» и полузащитника «Алании»

«Пари НН» объявил о двух трансферах.

Команду пополнил центральный защитник Илья Агапов (перешел как свободный агент из «Спартака») и полузащитник Давид Кобесов из «Алании».

  • 21-летний Агапов стоит 250 тысяч евро.
  • 22-летний Кобесов родился во Владикавказе, с 2017 года играл в родном городе.
  • «Пари НН» в 1-м туре РПЛ сыграет с «Локомотивом».

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Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13131

    playsh 37 минут назад

    Пари НН,как много в этом слове.Откуда команда?Из России,вестимо...
    Молодёжь скоро забудет,что был такой Русский город,Нижний Новгород.
    Законотворцы из ГД,и иже с ними,что бы вы все обосрались.

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    Рейтинг: +3622

    Enter2006 1 час назад

    Пари-НН... До чего докатились... Мне жаль наш футбол! Газпром-СПБ когда ждать???

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