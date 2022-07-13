Агент Абаскаля рассказал, как уход Каттани повлияет на будущее тренера в «Спартаке»

Давид Собрадо, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, заявил, что испанец останется в московском клубе, несмотря на уход Луки Каттани с поста спортивного директора.

«Остается ли Гильермо после ухода Луки Каттани из «Спартака»? Да», — сказал Собрадо.