Агент Абаскаля рассказал, как уход Каттани повлияет на будущее тренера в «Спартаке»

а что ему остается играть средненькими игроками.Кубок это доказал
Давид Собрадо, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, заявил, что испанец останется в московском клубе, несмотря на уход Луки Каттани с поста спортивного директора.
«Остается ли Гильермо после ухода Луки Каттани из «Спартака»? Да», — сказал Собрадо.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
- Его временным преемником должен стать Артем Ребров.