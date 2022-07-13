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Агент Абаскаля рассказал, как уход Каттани повлияет на будущее тренера в «Спартаке»

Давид Собрадо, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, заявил, что испанец останется в московском клубе, несмотря на уход Луки Каттани с поста спортивного директора.

«Остается ли Гильермо после ухода Луки Каттани из «Спартака»? Да», — сказал Собрадо.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником должен стать Артем Ребров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1122

    alefreddy 17 минут назад

    а что ему остается играть средненькими игроками.Кубок это доказал

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    Рейтинг: +25142

    vladimir-7 38 минут назад

    Агент Абаскаля уже подготовил, пока одну, отмазку для тренера, когда его уволят
    из клуба.

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