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В «Зените» рассказали о целях клуба на ближайшие три года

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях клуба на ближайшие три года.

— Как вы сказали, контракт рассчитан до 2025-го — года столетия «Зенита». Каким вы видите клуб к этому моменту?

— Не скрываем, что задачи пусть амбициозные, но реальные — в этом сезоне выиграть в пятый раз подряд и получить вторую золотую звезду на эмблеме.

Что касается следующих двух лет, то достойно встретить юбилей. А его встречают как в предъюбилейный год, так и в юбилейный. Поэтому вы легко догадаетесь, какие задачи будут стоять на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Конечно, мы рассчитываем, что если не в этом сезоне, то по крайней мере в следующем мы сможем вернуться в еврокубки. Дело в CAS было рассмотрено, ждем вердикт. Наш состав позволяет рассчитывать как минимум на выход из группы.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Клуб три сезона подряд не может выйти из группы в ЛЧ.
  • CAS до конца недели сформирует решение по апелляциям клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 16:10
Комментарии9
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    Рейтинг: +19950

    Аvenger 8 минут назад

    Цель одна. Сначала 7:0 или 8:1, а потом про Евролигу, лет через 10 вспомним когда обратно может быть допустят.

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    Рейтинг: +129

    Лицом_на_клаве 44 минуты назад

    Спартак встретил свой юбилей на 10 месте. Умора.

    0
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    Рейтинг: +3932

    Беспонтий 58 минут назад

    жить поживать да добра наживать
    скоро сказка сказывается да не скоро делается
    по усам текло
    лишь бы в рот не попало
    ------
    "— Где-то вздуется бурливо Окиян, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Расплеснется в шумном беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря, Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. "

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    Рейтинг: +36

    Александр.Т. 1 час назад

    Выход из группы в лиге чемпионов не досягаем,так как в группу попадают два более мощных колектива чем колектив Зенита,ну и смысл говорить о еврокубках,если их не ьудет несколько лет,даже если завтра прекратиться спецоперация,что стоит другим странам клубам также говорить что они не желают играть со сборной России, и клубами рпл,или Медведев думает что уефа будет ставить всем соперникам Зенита тех поражения?

    0
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    Рейтинг: +3614

    Enter2006 1 час назад

    "задачи пусть амбициозные" - качать газ и качать ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги за газ.

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    Рейтинг: +6649

    Semenycch 1 час назад

    В связи с санкциями наш футбол еще больше отстанет от ведущих европейских лиг как в скорости так и интенсивности футбола.

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    Рейтинг: +1365

    Дубина 1 час назад

    У Сереги целей нет в Еврокубках.

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    Рейтинг: +5770

    Давид59 > Дубина 1 час назад

    Я примерил ситуацию на себя и подумал, что ставить задачи в Европе тоже не стал бы. Как можно говорить о том, где нас нет.

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    Рейтинг: +14348

    Fusballer > Давид59 1 час назад

    Семак это делал до того, как это стало мейнстримом.

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