В «Зените» рассказали о целях клуба на ближайшие три года

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях клуба на ближайшие три года.

— Как вы сказали, контракт рассчитан до 2025-го — года столетия «Зенита». Каким вы видите клуб к этому моменту?

— Не скрываем, что задачи пусть амбициозные, но реальные — в этом сезоне выиграть в пятый раз подряд и получить вторую золотую звезду на эмблеме.

Что касается следующих двух лет, то достойно встретить юбилей. А его встречают как в предъюбилейный год, так и в юбилейный. Поэтому вы легко догадаетесь, какие задачи будут стоять на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Конечно, мы рассчитываем, что если не в этом сезоне, то по крайней мере в следующем мы сможем вернуться в еврокубки. Дело в CAS было рассмотрено, ждем вердикт. Наш состав позволяет рассчитывать как минимум на выход из группы.