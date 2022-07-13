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В «Зените» рассказали о целях клуба на ближайшие три года

13 июля 2022, 16:10
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях клуба на ближайшие три года.

— Как вы сказали, контракт рассчитан до 2025-го — года столетия «Зенита». Каким вы видите клуб к этому моменту?

— Не скрываем, что задачи пусть амбициозные, но реальные — в этом сезоне выиграть в пятый раз подряд и получить вторую золотую звезду на эмблеме.

Что касается следующих двух лет, то достойно встретить юбилей. А его встречают как в предъюбилейный год, так и в юбилейный. Поэтому вы легко догадаетесь, какие задачи будут стоять на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Конечно, мы рассчитываем, что если не в этом сезоне, то по крайней мере в следующем мы сможем вернуться в еврокубки. Дело в CAS было рассмотрено, ждем вердикт. Наш состав позволяет рассчитывать как минимум на выход из группы.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Клуб три сезона подряд не может выйти из группы в ЛЧ.
  • CAS до конца недели сформирует решение по апелляциям клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (7)
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Enter2006
1657718660
"задачи пусть амбициозные" - качать газ и качать ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги за газ.
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Александр.Т.
1657721313
Выход из группы в лиге чемпионов не досягаем,так как в группу попадают два более мощных колектива чем колектив Зенита,ну и смысл говорить о еврокубках,если их не ьудет несколько лет,даже если завтра прекратиться спецоперация,что стоит другим странам клубам также говорить что они не желают играть со сборной России, и клубами рпл,или Медведев думает что уефа будет ставить всем соперникам Зенита тех поражения?
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Беспонтий
1657721575
жить поживать да добра наживать скоро сказка сказывается да не скоро делается по усам текло лишь бы в рот не попало ------ "— Где-то вздуется бурливо Окиян, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Расплеснется в шумном беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря, Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. "
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paracetamol
1657726234
Зенит - чемпион навсегда!
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