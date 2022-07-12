Дзюба прибыл в расположение «Рубина» («СЭ»)

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба сегодня прибыл в расположение «Рубина».

По информации «СЭ», 33-летний свободный агент находится на базе клуба из Татарстана. Вероятно, Дзюба в Казани будет поддерживать физическую форму, пока не найдет себе новую команду.

Ранее «Рубин» допускал до тренировок Александра Ташаева и Евгения Башкирова, но не подписывал с ними контракты.