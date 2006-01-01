Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

Дзюба прибыл в расположение «Рубина» («СЭ»)

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба сегодня прибыл в расположение «Рубина».

По информации «СЭ», 33-летний свободный агент находится на базе клуба из Татарстана. Вероятно, Дзюба в Казани будет поддерживать физическую форму, пока не найдет себе новую команду.

Ранее «Рубин» допускал до тренировок Александра Ташаева и Евгения Башкирова, но не подписывал с ними контракты.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Дзюба покинул клуб из Петербурга по окончании сезона.

Новости по теме
«Ну рассмешили! Не надо ему в ФНЛ». Мостовой – о Дзюбе на сборе «Рубина»
«Рубин» показал, как Дзюба тренируется с командой 4
«Мне-то что оценивать?». Карпин – о Дзюбе на сборах «Рубина» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:40
Комментарии15
...
  • ...
    Рейтинг: +13125

    playsh 1 час назад

    Слуцкер давно любит коллекционировать сбитых летунов...А рукастому есть шанс стать лучшим бомбардиром теперь уже первой лиги.Если не обсерится.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23651

    JTherry 1 час назад

    а понтов сколько было: рукаку отказал китайским клубам по ЗП в 2 лимона евро, отказал Галатасараю, Фенербахче - не ту ЗП ему предложили, надо бы побольше из турок стрясти...) как итог - заход в лучшую лигу мира к Слуцкеру...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3900

    Беспонтий 1 час назад

    никогда он не был на босфоре
    а в казань приехал
    чисто чтоб поржать

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +42

    НикКин 2 часа назад

    Они нашли друг друга )

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3594

    Enter2006 3 часа назад

    Костюм дэдпула не забыл надеюсь...

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14314

    Fusballer > Enter2006 3 часа назад

    Будет на Бауманской аниматором работать.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +110

    Лицом_на_клаве 3 часа назад

    Помотался,поскитался бедолага на турецкой чужбине и решил вернуться к своему другану Качалкину.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10804

    alex1951 3 часа назад

    Адская смесь : Слуцкий + Дзю......
    Характерные личности,т.е. с характером....

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14314

    Fusballer > alex1951 3 часа назад

    Может это и нужно, чтобы вернуть Рубин обратно в РПЛ.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10804

    alex1951 > Fusballer 56 минут назад

    Поживем-увидим.......Жаль ,что команды с достойной историей,
    начинают все с нуля.....
    Но.....вылететь легко , а взад.....тут то и посмотрим,каков этот тандем....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14728

    NewLife 3 часа назад

    Прибыл к тому, кого назвал пупсиком, для замены азмунки.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24484

    bset 3 часа назад

    Новая звезда ФНЛ

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10804

    alex1951 > bset 3 часа назад

    Было бы смешно,если бы не было так грустно...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8618

    R_a_i_n 3 часа назад

    Зюбе для поддержании формы достаточно включить камеру и достать фотку Азмунки.

    6
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11