Дзюба прибыл в расположение «Рубина» («СЭ»)

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба сегодня прибыл в расположение «Рубина».
По информации «СЭ», 33-летний свободный агент находится на базе клуба из Татарстана. Вероятно, Дзюба в Казани будет поддерживать физическую форму, пока не найдет себе новую команду.
Ранее «Рубин» допускал до тренировок Александра Ташаева и Евгения Башкирова, но не подписывал с ними контракты.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Дзюба покинул клуб из Петербурга по окончании сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»