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Дзюба прибыл в расположение «Рубина» («СЭ»)

12 июля 2022, 12:40
13

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба сегодня прибыл в расположение «Рубина».

По информации «СЭ», 33-летний свободный агент находится на базе клуба из Татарстана. Вероятно, Дзюба в Казани будет поддерживать физическую форму, пока не найдет себе новую команду.

Ранее «Рубин» допускал до тренировок Александра Ташаева и Евгения Башкирова, но не подписывал с ними контракты.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Дзюба покинул клуб из Петербурга по окончании сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Fusballer
1657618889
Хороший вариант.
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R_a_i_n
1657618984
Зюбе для поддержании формы достаточно включить камеру и достать фотку Азмунки.
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NewLife
1657619597
Прибыл к тому, кого назвал пупсиком, для замены азмунки.
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alex1951
1657619681
Адская смесь : Слуцкий + Дзю...... Характерные личности,т.е. с характером....
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Enter2006
1657619802
Костюм дэдпула не забыл надеюсь...
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НикКин
1657621026
Они нашли друг друга )
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Беспонтий
1657624887
никогда он не был на босфоре а в казань приехал чисто чтоб поржать
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JTherry
1657625942
а понтов сколько было: рукаку отказал китайским клубам по ЗП в 2 лимона евро, отказал Галатасараю, Фенербахче - не ту ЗП ему предложили, надо бы побольше из турок стрясти...) как итог - заход в лучшую лигу мира к Слуцкеру...
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Plyash
1657626515
Слуцкер давно любит коллекционировать сбитых летунов...А рукастому есть шанс стать лучшим бомбардиром теперь уже первой лиги.Если не обсерится.
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ВетеR
1657635133
пристанище дрочера ?)
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