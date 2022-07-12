Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА: «Мы всегда ждем приглашения от клуба»

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, заявил, что бразилец хочет вернуться в столичный клуб.

«Вагнер всегда заинтересован в возвращении в ЦСКА. Мы всегда ждем приглашения от клуба. Сейчас открыты к предложениям», – сказал Феррейра.