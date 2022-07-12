Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА: «Мы всегда ждем приглашения от клуба»

"Смешались в кучу кони, люди". Недавно же была новость, что он хочет в Бразилию уехать. Так скатертью дорога!
Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, заявил, что бразилец хочет вернуться в столичный клуб.
«Вагнер всегда заинтересован в возвращении в ЦСКА. Мы всегда ждем приглашения от клуба. Сейчас открыты к предложениям», – сказал Феррейра.
- Ранее агент Вагнера говорил о его желании закончить карьеру в ЦСКА.
- Игрок выступал за московский клуб с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.