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Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА: «Мы всегда ждем приглашения от клуба»

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, заявил, что бразилец хочет вернуться в столичный клуб.

«Вагнер всегда заинтересован в возвращении в ЦСКА. Мы всегда ждем приглашения от клуба. Сейчас открыты к предложениям», – сказал Феррейра.

  • Ранее агент Вагнера говорил о его желании закончить карьеру в ЦСКА.
  • Игрок выступал за московский клуб с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3585

    Enter2006 1 час назад

    "Смешались в кучу кони, люди". Недавно же была новость, что он хочет в Бразилию уехать. Так скатертью дорога!

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    Рейтинг: +5765

    Давид59 > Enter2006 30 минут назад

    Рыба ищет где глубже, человек - где лучше. А в Бразилии с предложениями полный голяк.

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