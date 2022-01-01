«Манчестер Сити» не намерен продавать Зинченко

Защитник Александр Зинченко может остаться в «Манчестер Сити».

Клуб не намерен продавать 25-летнего украинца, несмотря на интерес к нему со стороны «Арсенала» и «Эвертона».

На желание «Сити» не должна повлиять и вероятная покупка левого фулбека «Брайтона» Марка Кукурельи.