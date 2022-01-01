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«Манчестер Сити» не намерен продавать Зинченко

Защитник Александр Зинченко может остаться в «Манчестер Сити».

Клуб не намерен продавать 25-летнего украинца, несмотря на интерес к нему со стороны «Арсенала» и «Эвертона».

На желание «Сити» не должна повлиять и вероятная покупка левого фулбека «Брайтона» Марка Кукурельи.

  • Рыночная стоимость Зинченко – 25 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне он провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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Источник: подкаст журналиста Игоря Бурбаса

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Сегодня, 09:27
Комментарии1
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    Рейтинг: +16303

    Cleaner 8 минут назад

    25 000 000 евро за этого раскрученного не по делу крикуна? Ржу потихонечку...)

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