«Манчестер Сити» не намерен продавать Зинченко

25 000 000 евро за этого раскрученного не по делу крикуна? Ржу потихонечку...)
Защитник Александр Зинченко может остаться в «Манчестер Сити».
Клуб не намерен продавать 25-летнего украинца, несмотря на интерес к нему со стороны «Арсенала» и «Эвертона».
На желание «Сити» не должна повлиять и вероятная покупка левого фулбека «Брайтона» Марка Кукурельи.
- Рыночная стоимость Зинченко – 25 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.