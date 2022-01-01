«Это некий админресурс». Титов – о Суперкубке в Санкт-Петербурге

ахаха...такими слова можно поотрывать пару питерских пуканов на "бомбардире"
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопросы о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».
– Боюсь ошибиться. Пусть будет забито пять мячей в этом матче. Кто-то выиграет 3:2.
– Как относитесь к тому, что игра пройдет в Санкт-Петербурге?
– Да, я считаю, что это некий админресурс. Играешь дома, в Питере, тут свои болельщики. Возможно, на «Открытие Арене» игра была бы более интересной.
– Как вам новый тренер «Спартака»?
– Я вообще не знаю, кто это такой.