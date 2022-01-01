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«Это некий админресурс». Титов – о Суперкубке в Санкт-Петербурге

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопросы о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».

– Боюсь ошибиться. Пусть будет забито пять мячей в этом матче. Кто-то выиграет 3:2.

– Как относитесь к тому, что игра пройдет в Санкт-Петербурге?

– Да, я считаю, что это некий админресурс. Играешь дома, в Питере, тут свои болельщики. Возможно, на «Открытие Арене» игра была бы более интересной.

– Как вам новый тренер «Спартака»?

– Я вообще не знаю, кто это такой.

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок сегодня.
  • Матч на «Газпром Арене» начнется в 19:00 мск.
  • Ранее москвичи допускали бойкот встречи из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10317

    "supermax" 2 часа назад

    ахаха...такими слова можно поотрывать пару питерских пуканов на "бомбардире"

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    Рейтинг: +3784

    Беспонтий 2 часа назад

    вчера водки от админресурса мало было что ли?

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