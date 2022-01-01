«Это некий админресурс». Титов – о Суперкубке в Санкт-Петербурге

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопросы о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».

– Боюсь ошибиться. Пусть будет забито пять мячей в этом матче. Кто-то выиграет 3:2.

– Как относитесь к тому, что игра пройдет в Санкт-Петербурге?

– Да, я считаю, что это некий админресурс. Играешь дома, в Питере, тут свои болельщики. Возможно, на «Открытие Арене» игра была бы более интересной.

– Как вам новый тренер «Спартака»?

– Я вообще не знаю, кто это такой.