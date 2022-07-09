Трансфер Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед» может сорваться

В «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что этим летом удастся купить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Переговоры о переходе 25-летнего голландца затянулись из-за финансовых нюансов. В частности, выяснилось, что каталонский клуб имеет долг перед игроком по зарплате.

В «МЮ» считают, что более осуществимым будет трансфер Лисандро Мартинеса из «Аякса», который способен сыграть как в обороне, так и на позиции хавбека.