Трансфер Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед» может сорваться

В «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что этим летом удастся купить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
Переговоры о переходе 25-летнего голландца затянулись из-за финансовых нюансов. В частности, выяснилось, что каталонский клуб имеет долг перед игроком по зарплате.
В «МЮ» считают, что более осуществимым будет трансфер Лисандро Мартинеса из «Аякса», который способен сыграть как в обороне, так и на позиции хавбека.
- В прошлом сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
- «Барселона» подняла цену на футболиста до 100 миллионов евро.
Источник: ESPN