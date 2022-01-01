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Трансфер Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед» может сорваться

В «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что этим летом удастся купить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Переговоры о переходе 25-летнего голландца затянулись из-за финансовых нюансов. В частности, выяснилось, что каталонский клуб имеет долг перед игроком по зарплате.

В «МЮ» считают, что более осуществимым будет трансфер Лисандро Мартинеса из «Аякса», который способен сыграть как в обороне, так и на позиции хавбека.

  • В прошлом сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
  • «Барселона» подняла цену на футболиста до 100 миллионов евро.

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Источник: ESPN

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