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Титов: «Сомневаюсь, что Мостовой был бы помощником «Спартаку» в ретроматче против «Зенита»

Полузащитник «Спартака» в ретроматче против «Зенита» Егор Титов объяснил отсутствие Александра Мостового.

«Я звонил Мосту 29 июня. Он не взял трубку. Он мог перезвонить.

Но вопрос, был бы по сегодняшней игре Мостовой нам помощником в полном понимании этого слова. Сомневаюсь. Очень тяжело было», – сказал Титов.

  • «Зенит» победил в ретроматче 2:0.
  • Встреча прошла на «Петровском».
  • «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок. Начало – в 19:00 по Москве.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16328

    житель СПб 52 минуты назад

    Перед знаменитой спартаковской тройкой сегодня (Титов, Тихонов, Аленичев) - снимаю шляпу. Отыграть весь матч без замен (?!) на отличном уровне, комбинируя... А Мостовой - он любитель потусоваться, повыпендриваться. Трудиться сейчас - не для него...

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