Титов: «Сомневаюсь, что Мостовой был бы помощником «Спартаку» в ретроматче против «Зенита»

Полузащитник «Спартака» в ретроматче против «Зенита» Егор Титов объяснил отсутствие Александра Мостового.

«Я звонил Мосту 29 июня. Он не взял трубку. Он мог перезвонить.

Но вопрос, был бы по сегодняшней игре Мостовой нам помощником в полном понимании этого слова. Сомневаюсь. Очень тяжело было», – сказал Титов.