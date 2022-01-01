Титов: «Сомневаюсь, что Мостовой был бы помощником «Спартаку» в ретроматче против «Зенита»

Перед знаменитой спартаковской тройкой сегодня (Титов, Тихонов, Аленичев) - снимаю шляпу. Отыграть весь матч без замен (?!) на отличном уровне, комбинируя... А Мостовой - он любитель потусоваться, повыпендриваться. Трудиться сейчас - не для него...
Полузащитник «Спартака» в ретроматче против «Зенита» Егор Титов объяснил отсутствие Александра Мостового.
«Я звонил Мосту 29 июня. Он не взял трубку. Он мог перезвонить.
Но вопрос, был бы по сегодняшней игре Мостовой нам помощником в полном понимании этого слова. Сомневаюсь. Очень тяжело было», – сказал Титов.