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Самедов – после поражения в ретроматче: «Передайте «Зениту», что они грубияны»

Полузащитник «Спартака» в ретроматче против «Зенита» Александр Самедов пожаловался на недостаточно чистую игру соперников.

«Питерские ребята быстрые, наступают на голеностоп, с ними очень тяжело. Грубияны. Передайте им, что они грубияны», – сказал Самедов.

  • У «Зенит» победный мяч забил экс-спартаковец Роман Широков.
  • Встреча прошла на «Петровском».
  • Завтра, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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08.07.2022 23:29
Комментарии2
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    Рейтинг: +16328

    житель СПб 1 час назад

    Человек был футбольным хамом - им и остался. Увы, иначе сказать про него невозможно. Сорвал два выхода один на один - лишив нас радости увидеть красивые футбольные моменты. Надо было все таки Николаеву его не жалеть - а удалить с поля.

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    Рейтинг: +636

    Fju-2 1 час назад

    И это говорит Самедов, которому дали жёлтую вместо красной за фол последней надежды, а в концовке ещё раз простили, не показав второй горчичник))

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