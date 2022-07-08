Самедов – после поражения в ретроматче: «Передайте «Зениту», что они грубияны»

Полузащитник «Спартака» в ретроматче против «Зенита» Александр Самедов пожаловался на недостаточно чистую игру соперников.

«Питерские ребята быстрые, наступают на голеностоп, с ними очень тяжело. Грубияны. Передайте им, что они грубияны», – сказал Самедов.