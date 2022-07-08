Самедов – после поражения в ретроматче: «Передайте «Зениту», что они грубияны»

Человек был футбольным хамом - им и остался. Увы, иначе сказать про него невозможно. Сорвал два выхода один на один - лишив нас радости увидеть красивые футбольные моменты. Надо было все таки Николаеву его не жалеть - а удалить с поля.
Полузащитник «Спартака» в ретроматче против «Зенита» Александр Самедов пожаловался на недостаточно чистую игру соперников.
«Питерские ребята быстрые, наступают на голеностоп, с ними очень тяжело. Грубияны. Передайте им, что они грубияны», – сказал Самедов.
- У «Зенит» победный мяч забил экс-спартаковец Роман Широков.
- Встреча прошла на «Петровском».
- Завтра, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок.