Романцев: «В «Спартаке» не нашли подход ни к Дзюбе, ни к Бакаеву. С ними мало общались»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об уходе из московского клуба в «Зенит» Артема Дзюбы и Зелимхана Бакаева.

«Очень плохо, что с Бакаевым и Дзюбой мало общались. Со всеми талантами тяжело работать. Думаете с Аленичевым легко было? Нет.

Они не нашли подход ни к Дзюбе, ни к Бакаеву. Значит, с ними неправильно общались. Они все талантливые и своеобразные. Значит, к каждому нужен свой подход», – сказал Романцев.