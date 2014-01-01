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Романцев: «В «Спартаке» не нашли подход ни к Дзюбе, ни к Бакаеву. С ними мало общались»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об уходе из московского клуба в «Зенит» Артема Дзюбы и Зелимхана Бакаева.

«Очень плохо, что с Бакаевым и Дзюбой мало общались. Со всеми талантами тяжело работать. Думаете с Аленичевым легко было? Нет.

Они не нашли подход ни к Дзюбе, ни к Бакаеву. Значит, с ними неправильно общались. Они все талантливые и своеобразные. Значит, к каждому нужен свой подход», – сказал Романцев.

  • Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году, Бакаев – в 2022-м.
  • Оба футболиста покинули «Спартак» в качестве свободных агентов.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +4694

    алдан2014 8 минут назад

    Уважаю Романцева как тренера-чемпиона,но об отношении к игрокам не ему рассказывать. Любимца болельщиков Тихонова выгнал. И это только один самый яркий пример отношения Олега Ивановича к игрокам

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    Рейтинг: +19320

    derrik2000 11 минут назад

    Иваныч, конечно, прав.
    Во многом прав.
    Это касается и сложного характера Мостового, и того же Аленичева, и много кого других, кого он именно ВОСПИТАЛ, как отличных, даже по европейским меркам, игроков.
    Но сам-то он общался по душам с игроками, которых считал несомненными талантами, только в первую половину своей карьеры в Спартаке.
    А, вот, вторую, извините.
    Сам "зазвездился".
    Сколько игроков из Спартака ушло, не найдя с ОИРом общий язык, причём, и тех игроков, имена которых ассоциируются только со Спартаком???
    Достаточно много.
    Так что, "не судите да не судимы будете".

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    Рейтинг: +25098

    vladimir-7 1 час назад

    А. Дзюба столько сделал для чемпионства Зенита, а те плюнули ему прямо в рожу.

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    Рейтинг: +4694

    алдан2014 > vladimir-7 7 минут назад

    И кто этот прекрасный человек? Ну который в дзюбу плюнул?

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