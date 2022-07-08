В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе Федуна

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что Леонид Федун может покинуть клуб.
Ранее бизнесмен ушел с поста вице-президента «Лукойла».
– Сейчас обострилась история с возможным уходом Федуна. Вы это комментируете примерно каждую неделю, но нужен апдейт.
– Это будет удивительно, но я процитирую Германа Ткаченко, который сказал, что уход Федуна зависит исключительно от самого Федуна.
Что сказал Леонид Арнольдович, мы распространили его заявление, что он занимается «Спартаком» и никуда не уходит. На этом вопрос закрыт.
- Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»