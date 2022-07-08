В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе Федуна

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что Леонид Федун может покинуть клуб.

Ранее бизнесмен ушел с поста вице-президента «Лукойла».

– Сейчас обострилась история с возможным уходом Федуна. Вы это комментируете примерно каждую неделю, но нужен апдейт.

– Это будет удивительно, но я процитирую Германа Ткаченко, который сказал, что уход Федуна зависит исключительно от самого Федуна.

Что сказал Леонид Арнольдович, мы распространили его заявление, что он занимается «Спартаком» и никуда не уходит. На этом вопрос закрыт.