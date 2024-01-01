«Аталанта» объявила о трех трансферах

Стоп! А это не тот Пессина, который весь прошлый сезон был практически основным футболистом состава? Интересная логика у тренера наигрывать одного человека в основе, а потом продать. Причем пошел на понижение.
В среду «Аталанта» оформила три сделки.
Новичком команды стал бразилец Эдерсон, покинули клуб Маттео Ловато и Маттео Пессина.
- «Аталанта» купила Эдерсона за 21 миллион евро у «Салернитаны».
- В обратном направлении отправился Ловато за 7 миллионов.
- Пессина ушел в «Монцу» в аренду с правом выкупа, которое станет обязательством при выполнении определенных условий.