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«Аталанта» объявила о трех трансферах

В среду «Аталанта» оформила три сделки.

Новичком команды стал бразилец Эдерсон, покинули клуб Маттео Ловато и Маттео Пессина.

  • «Аталанта» купила Эдерсона за 21 миллион евро у «Салернитаны».
  • В обратном направлении отправился Ловато за 7 миллионов.
  • Пессина ушел в «Монцу» в аренду с правом выкупа, которое станет обязательством при выполнении определенных условий.

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Источник: сайт «Аталанты»

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Сегодня, 08:47
Комментарии1
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    Рейтинг: +219

    _-G-F-_ 1 час назад

    Стоп! А это не тот Пессина, который весь прошлый сезон был практически основным футболистом состава? Интересная логика у тренера наигрывать одного человека в основе, а потом продать. Причем пошел на понижение.

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