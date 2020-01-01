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Агент Сиприена отреагировал на слухи об интересе ЦСКА

Стефан Курбис, агент полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена, отказался комментировать информацию о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 27-летнего футболиста 5 миллионов евро.

«В данный момент оставим это без комментариев», – сказал агент.

  • В 2020 году Сиприен мог перейти в «Спартак».
  • Рыночная стоимость француза – 4,5 миллиона евро.
  • Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Нанте».

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Источник: «РБ Спорт»

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