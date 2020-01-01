Агент Сиприена отреагировал на слухи об интересе ЦСКА

Стефан Курбис, агент полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена, отказался комментировать информацию о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 27-летнего футболиста 5 миллионов евро.
«В данный момент оставим это без комментариев», – сказал агент.
- В 2020 году Сиприен мог перейти в «Спартак».
- Рыночная стоимость француза – 4,5 миллиона евро.
- Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Нанте».
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