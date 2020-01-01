Агент Сиприена отреагировал на слухи об интересе ЦСКА

Стефан Курбис, агент полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена, отказался комментировать информацию о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 27-летнего футболиста 5 миллионов евро.

«В данный момент оставим это без комментариев», – сказал агент.