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Сайманов рассказал, с каким клубом РПЛ помимо «Рубина» вел переговоры City Football Group

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити» и еще рядом клубов, мог зайти в РПЛ.

«Это Ашот Рафаилович Хачатурянц. Он сначала вел переговоры – это «Спартак» был, но они как-то долго общались, а потом, кажется, передумали или еще что-то. И мы в разговоре с ним это обсуждали, я говорю: «Послушай, может быть наш клуб предложить? Интересно же». Он с ними поговорил, мы подготовили свою презентацию, их это заинтересовало.

Я не встречался с ними. Мы со своей стороны предоставили презентации и документы. В принципе, все должно было получиться, как мне кажется. Но в конце зимы все оборвалось по известным причинам», – сказал Сайманов.

  • «Рубин» по итогам сезона-2021/22 вылетел в ФНЛ.
  • Последний клуб, купленный City Football Group, – итальянский «Палермо».
  • «Спартак» в этом году отпраздновал столетие.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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