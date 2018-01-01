Агент: «Венделом интересуются много команд. Давайте подождем позицию «Зенита»

Контракт до 2025 заключен, что ещё надо? "Позиции" были в 2020 когда заключался контракт. Или если прямо говорить: "дайте побольше бабла иначе свалю"? Наверняка так. Шантажисты должны быть посланы на три буквы.
Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о возможном уходе бразильца из российского клуба.
«Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождем позицию «Зенита». Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх», – сказал Барбьери.
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
- Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.