Агент: «Венделом интересуются много команд. Давайте подождем позицию «Зенита»

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о возможном уходе бразильца из российского клуба.

«Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождем позицию «Зенита». Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх», – сказал Барбьери.