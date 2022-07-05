Роналду пропустит вторую тренировку «МЮ» подряд (The Athletic)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит вторую подряд тренировку английского клуба.

Вчера футболист пропустил первое занятие после отпуска, сославшись на семейные обстоятельства. Вечером его заметили на базе сборной Португалии.