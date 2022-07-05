Роналду пропустит вторую тренировку «МЮ» подряд (The Athletic)

Штрафовать БЫВШУЮ звезду надо! Чтобы в чувство пришел...
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит вторую подряд тренировку английского клуба.
Вчера футболист пропустил первое занятие после отпуска, сославшись на семейные обстоятельства. Вечером его заметили на базе сборной Португалии.
- Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть английский клуб.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.