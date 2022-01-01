Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

Товарищеский матч. «Химки» не смогли обыграть «Велес»

В Подмосковье состоялся товарищеский матч между «Химками» и «Велесом».

Команды не сумели открыть счет в этой встрече – в итоге нулевая ничья.

Товарищеский матч

Химки – Велес (Москва) – 0:0

«Химки»: Лантратов (Митрюшкин, 46), Никитин (Чежия, 46), Тихий (Волков, 46), Набиуллин (Главчич, 46), Филин (Камышев, 46), Идову (Черный, 46), Гречихо (Кухарчук, 46), Глушаков (Концевой, 46), Гбане (Магомедов, 46), Садыгов (Корян, 46), Руденко (Галимзянов, 46).

Новости по теме
Юран ответил на обвинения Селюка в продаже мест в составе «Химок» 3
Воспитанник «Спартака» Давыдов подпишет контракт с «Химками»: «Мастерство никуда не уходит»
Селюк предложил проверить Юрана на детекторе лжи: «Он ставит игроков, которые ему платят» 5
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:54
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11