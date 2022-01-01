Товарищеский матч. «Химки» не смогли обыграть «Велес»

В Подмосковье состоялся товарищеский матч между «Химками» и «Велесом».

Команды не сумели открыть счет в этой встрече – в итоге нулевая ничья.

Товарищеский матч

Химки – Велес (Москва) – 0:0

«Химки»: Лантратов (Митрюшкин, 46), Никитин (Чежия, 46), Тихий (Волков, 46), Набиуллин (Главчич, 46), Филин (Камышев, 46), Идову (Черный, 46), Гречихо (Кухарчук, 46), Глушаков (Концевой, 46), Гбане (Магомедов, 46), Садыгов (Корян, 46), Руденко (Галимзянов, 46).