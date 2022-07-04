Рангник зимой неоднократно предлагал боссам «МЮ» продать Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мог покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно.
По информации The Athletic, бывший главный тренер «МЮ» Ральф Рангник зимой неоднократно предлагал спортивному директору Джону Мерто и управляющему директору Ричарду Арнольду продать португальца.
Рангник аргументировал это тем, что Роналду не принесет успех клубу в долгосрочной перспективе. Марто и Арнольд отказались продавать футболиста.
- Роналду вернулся в «МЮ» в августе 2021 года.
- С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
- Рангник покинул пост тренера «Юнайтед», уступив его Эрику тен Хагу.
Источник: The Athletic