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Рангник зимой неоднократно предлагал боссам «МЮ» продать Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мог покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно.

По информации The Athletic, бывший главный тренер «МЮ» Ральф Рангник зимой неоднократно предлагал спортивному директору Джону Мерто и управляющему директору Ричарду Арнольду продать португальца.

Рангник аргументировал это тем, что Роналду не принесет успех клубу в долгосрочной перспективе. Марто и Арнольд отказались продавать футболиста.

  • Роналду вернулся в «МЮ» в августе 2021 года.
  • С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
  • Рангник покинул пост тренера «Юнайтед», уступив его Эрику тен Хагу.

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Источник: The Athletic

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1040

    Soccerdealer63 26 минут назад

    Ну... в общем... Рангник был прав: на перспективу лет в 25 сохранять Роника вряд ли имело смысл.... Понятно, что и в 98 лет Кришто будет играть в футбол так, как рангники не играли и в 20...но в целом...
    Правда... возможно гений тренерского цеха слишком увлёкся судьбой гения футбола и ... мягко говоря... просрал весь остальной клуб... под шумок чего его идефикс Роналду стал лучшим в конюшне... Но опять же... в целом Рангник - ГОЛОВА.....

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    Рейтинг: +1182

    Lilipyt 1 час назад

    Сразу видно, что этот олень не разбирается в тренерской работе. Рон в своем возрасте на голову выше чем талантливая молодежь. Да как так-то. Без Рона МЮ был бы ниже. Рон видит, что перспектив с такими игроками в МЮ нет в борьбе за титулы, а пытаться вытянуть все самому уже невозможно. Вот и показатель избалованности футболистов нынешнего времени и прошлого как Рон.

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    Рейтинг: +409

    Феникс 28 1 час назад

    Рангник допредлагался...Самого напнули.

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