Рангник зимой неоднократно предлагал боссам «МЮ» продать Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мог покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно.

По информации The Athletic, бывший главный тренер «МЮ» Ральф Рангник зимой неоднократно предлагал спортивному директору Джону Мерто и управляющему директору Ричарду Арнольду продать португальца.

Рангник аргументировал это тем, что Роналду не принесет успех клубу в долгосрочной перспективе. Марто и Арнольд отказались продавать футболиста.