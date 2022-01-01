«Милан» сделал предложение по трансферу Асенсио. «Реал» просит за него на 10-15 миллионов больше

вот и цены подупали. раньше на всех кому не лень вешали ценник 50 лямов, пару лет назад еще буквально. А теперь 20-30-40.
Раньше за то что ты пару матчей в основе реала сыграл уже ценник под 30-40 лямов был)) а асенсио очень хороший игрок, но мало сильных сторон у него. В италии может найдет себя, удары из-за штрафной у него шикарные.
«Милан» пытается купить полузащитника «Реала» Марко Асенсио.
Итальянцы предложили за игрока 25 миллионов евро, но, вероятно, получат отказ.
«Реал» оценивает испанца в 35-40 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Асенсио забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 42 матчах.
- Его контракт с клубом действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 40 миллионов евро.