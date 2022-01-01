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«Милан» сделал предложение по трансферу Асенсио. «Реал» просит за него на 10-15 миллионов больше

«Милан» пытается купить полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

Итальянцы предложили за игрока 25 миллионов евро, но, вероятно, получат отказ.

«Реал» оценивает испанца в 35-40 миллионов евро.

  • В прошлом сезоне Асенсио забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 42 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до 2023 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 40 миллионов евро.

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Источник: Defensa Central

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11912

    DeStar 3 часа назад

    вот и цены подупали. раньше на всех кому не лень вешали ценник 50 лямов, пару лет назад еще буквально. А теперь 20-30-40.
    Раньше за то что ты пару матчей в основе реала сыграл уже ценник под 30-40 лямов был)) а асенсио очень хороший игрок, но мало сильных сторон у него. В италии может найдет себя, удары из-за штрафной у него шикарные.

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