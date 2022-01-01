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Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ростова» за Комличенко

«Ростов» хочет вернуть форварда «Динамо» Николая Комличенко.

Москвичи готовы продать игрока за 2 миллиона евро. Однако «Ростов» предпочитает вновь арендовать игрока. Решение должно быть принято на следующей неделе. Футболист заинтересован в возвращении в Ростов-на-Дону.

  • В составе «Ростова» форвард забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость Комличенко – 3 миллиона евро.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4773

    neim 1 час назад

    Да отдайте уже его как берут, какой смысл с этим "деревом" мучаться ? Для нынешнего Динамо, это "граната не той системы".

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