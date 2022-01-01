Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ростова» за Комличенко

«Ростов» хочет вернуть форварда «Динамо» Николая Комличенко.

Москвичи готовы продать игрока за 2 миллиона евро. Однако «Ростов» предпочитает вновь арендовать игрока. Решение должно быть принято на следующей неделе. Футболист заинтересован в возвращении в Ростов-на-Дону.