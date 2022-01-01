Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ростова» за Комличенко

Да отдайте уже его как берут, какой смысл с этим "деревом" мучаться ? Для нынешнего Динамо, это "граната не той системы".
«Ростов» хочет вернуть форварда «Динамо» Николая Комличенко.
Москвичи готовы продать игрока за 2 миллиона евро. Однако «Ростов» предпочитает вновь арендовать игрока. Решение должно быть принято на следующей неделе. Футболист заинтересован в возвращении в Ростов-на-Дону.
- В составе «Ростова» форвард забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость Комличенко – 3 миллиона евро.