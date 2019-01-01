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Френки де Йонг сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сделал предложение своей возлюбленной Микки Кименей. Вскоре пара сыграет свадьбу.

Они встречаются с 2014 года.

  • Де Йонг летом может перейти в «МЮ» или «Челси».
  • «Барселона» оценивает де Йонга в 100 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.

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Источник: твиттер ESPN FC

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Комментарии2
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    Рейтинг: +603

    Lipatoff 45 минут назад

    Мои поздравления Френки... Что касается футбола, мне казалось он заменит Бускетса, возможно не судьба, если честно его трансфер в МЮ, пойдёт на пользу всем: Барсе деньги и сокращение зп, МЮ наконец-то получит стабильность в полузащита, а сам Френки получит свободу

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    Рейтинг: +1501

    Benifacto 2 часа назад

    это красиво! 7 лет это им по 18 еще было! пои поздравления!

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