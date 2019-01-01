Френки де Йонг сделал предложение своей девушке

Мои поздравления Френки... Что касается футбола, мне казалось он заменит Бускетса, возможно не судьба, если честно его трансфер в МЮ, пойдёт на пользу всем: Барсе деньги и сокращение зп, МЮ наконец-то получит стабильность в полузащита, а сам Френки получит свободу
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сделал предложение своей возлюбленной Микки Кименей. Вскоре пара сыграет свадьбу.
Они встречаются с 2014 года.
- Де Йонг летом может перейти в «МЮ» или «Челси».
- «Барселона» оценивает де Йонга в 100 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.