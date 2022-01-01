Зиньковский сделал первый ассист за «Спартак»

По манере игры и по напору мне этот парень напоминает молодого Аршавина.
В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Енисеем». На 55-й минуте счет 2:0 сделал форвард москвичей Александр Соболев.
Ему ассистировал новичок Антон Зиньковский. Это первый голевой пас для полузащитника в «Спартаке».
- «Спартак» купил 26-летнего Зиньковского у «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
- Зиньковский – воспитанник «Чертаново».
- Сезон РПЛ стартует 15 июля.
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