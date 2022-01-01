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Зиньковский сделал первый ассист за «Спартак»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Енисеем». На 55-й минуте счет 2:0 сделал форвард москвичей Александр Соболев.

Ему ассистировал новичок Антон Зиньковский. Это первый голевой пас для полузащитника в «Спартаке».

  • «Спартак» купил 26-летнего Зиньковского у «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
  • Зиньковский – воспитанник «Чертаново».
  • Сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14638

    NewLife 47 минут назад

    По манере игры и по напору мне этот парень напоминает молодого Аршавина.

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    Рейтинг: +96915

    zigbert 1 час назад

    Зиньковский мастер на такие передачи.

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    Рейтинг: +453

    шахта Заполярная 1 час назад

    Красиво Соболева вывел на ворота, в одно касания.

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