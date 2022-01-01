Зиньковский сделал первый ассист за «Спартак»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Енисеем». На 55-й минуте счет 2:0 сделал форвард москвичей Александр Соболев.

Ему ассистировал новичок Антон Зиньковский. Это первый голевой пас для полузащитника в «Спартаке».