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«Барса» объявила о переименовании «Камп Ноу»

Контракт «Барселоны» с музыкальным сервисом Spotify официально вступил в силу с 1 июля.

Шведский стриминговый сервис стал титульным спонсором клуба. Соглашение рассчитано на четыре сезона.

Стадион «Барселоны» переименован в «Spotify Камп Ноу». Логотип сервиса будет нанесен на форму мужской и женской команды.

  • Сообщалось, что сотрудничество должно приносить каталонцам 57 миллионов евро в год.
  • «Барселона» заняла 2-е место в Примере.

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Источник: сайт «Барселоны»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11649

    BRO_football 18 секунд назад

    Ну вот, а вы на Пари НН накинулись. Барселона тоже не прочь испоганить историческое название своего стадиона ради лишних денег от спонсора

    0
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  • ...
    Рейтинг: +603

    Lipatoff 28 минут назад

    И что, на Камп Ноу всё равно стройка намечается, поэтому ничего особенного, только лишь эта приставка добавит бабла

    0
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  • ...
    Рейтинг: +2643

    Play 39 минут назад

    Твой ход Пари НН

    0
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