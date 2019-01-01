«Барса» объявила о переименовании «Камп Ноу»

Ну вот, а вы на Пари НН накинулись. Барселона тоже не прочь испоганить историческое название своего стадиона ради лишних денег от спонсора
Контракт «Барселоны» с музыкальным сервисом Spotify официально вступил в силу с 1 июля.
Шведский стриминговый сервис стал титульным спонсором клуба. Соглашение рассчитано на четыре сезона.
Стадион «Барселоны» переименован в «Spotify Камп Ноу». Логотип сервиса будет нанесен на форму мужской и женской команды.
- Сообщалось, что сотрудничество должно приносить каталонцам 57 миллионов евро в год.
- «Барселона» заняла 2-е место в Примере.