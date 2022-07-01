Салах прокомментировал продление контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал продление контракта с клубом до 2025 года.
«Последние 5-6 лет команда всегда двигалась вперед. В прошлом сезоне мы были близки к четырем трофеям, но упустили два из них в последнюю неделю.
Мы находимся в хорошей ситуации, чтобы бороться за все трофеи. К тому же клуб сделал несколько трансферов. Мы продолжим усердно работать», – сказал Салах.
- Египтянин провел в «Ливерпуле» 5 сезонов.
- Он забил 156 голов и сделал 63 ассиста в 254 матчах.
- Салах выиграл с командой 6 трофеев.
Источник: сайт «Ливерпуля»