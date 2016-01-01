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Салах прокомментировал продление контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал продление контракта с клубом до 2025 года.

«Последние 5-6 лет команда всегда двигалась вперед. В прошлом сезоне мы были близки к четырем трофеям, но упустили два из них в последнюю неделю.

Мы находимся в хорошей ситуации, чтобы бороться за все трофеи. К тому же клуб сделал несколько трансферов. Мы продолжим усердно работать», – сказал Салах.

  • Египтянин провел в «Ливерпуле» 5 сезонов.
  • Он забил 156 голов и сделал 63 ассиста в 254 матчах.
  • Салах выиграл с командой 6 трофеев.

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Источник: сайт «Ливерпуля»

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