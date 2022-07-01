«Марсель» выкупил Гендузи у «Арсенала»

«Арсенал» объявил о продаже полузащитника Маттео Гендузи.

23-летнего футболиста выкупил «Марсель», в котором он провел сезон-2021/22 на правах аренды.

Сумма сделки составила 11 миллионов евро. Француз подписал с новым клубом контракт до 2025 года.