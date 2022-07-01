«Марсель» выкупил Гендузи у «Арсенала»

«Арсенал» объявил о продаже полузащитника Маттео Гендузи.
23-летнего футболиста выкупил «Марсель», в котором он провел сезон-2021/22 на правах аренды.
Сумма сделки составила 11 миллионов евро. Француз подписал с новым клубом контракт до 2025 года.
- Летом 2018-го «Арсенал» приобрел Гендузи у «Лорьяна» за 8 миллионов евро.
- В его активе 1 гол и 5 ассистов в 82 матчах.
- В составе «Марселя» хавбек провел 56 игр, в которых отличился 5 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
Источник: сайт «Арсенала»