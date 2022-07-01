Круговой назвал главного шутника в «Зените» после ухода Дзюбы

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, кто больше всех шутит в клубе после ухода Артема Дзюбы.

— После ухода из «Зенита» Артема Дзюбы кто-то берет на себя его роль в плане бесконечных шуток в отношении остальной команды?

— Конкретно эту роль никто не берет. Кто-то подшучивает, без этого никак. Но атмосфера в команде рабочая.

Все работают, доказывают, потому что идут сборы, надо набирать форму, выходить на свой уровень, чтобы Сергей Богданович потом давал возможность играть. Шутки есть, но все концентрируются на работе.

— И кто больше всех шутит?

— Миша Кержаков.

— От Дзюбы конкретно вам часто доставалось по части приколов?

— Конечно, без этого никак. Мне кажется, в команде нет человека, которого бы не касались шутки Артема.