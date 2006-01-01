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Круговой назвал главного шутника в «Зените» после ухода Дзюбы

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, кто больше всех шутит в клубе после ухода Артема Дзюбы.

— После ухода из «Зенита» Артема Дзюбы кто-то берет на себя его роль в плане бесконечных шуток в отношении остальной команды?

— Конкретно эту роль никто не берет. Кто-то подшучивает, без этого никак. Но атмосфера в команде рабочая.

Все работают, доказывают, потому что идут сборы, надо набирать форму, выходить на свой уровень, чтобы Сергей Богданович потом давал возможность играть. Шутки есть, но все концентрируются на работе.

— И кто больше всех шутит?

— Миша Кержаков.

— От Дзюбы конкретно вам часто доставалось по части приколов?

— Конечно, без этого никак. Мне кажется, в команде нет человека, которого бы не касались шутки Артема.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • 9 июля петербуржцы сыграют со «Спартаком» в Суперкубке.

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Источник: «Известия»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +12959

    playsh 1 час назад

    Дошутился рукастый...Даже в Турцию не зовут.

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    Рейтинг: +3403

    Enter2006 1 час назад

    Значит Мише Кержакову скоро тоже на выход... Зенит начал чистить себя от клоунов.

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    Рейтинг: +4405

    ЮНик 2 часа назад

    Да там и без Дзюбы и его тупых шутеек весело. Играть на уровне второразрядных европейских команд и получать огромные незаслуженные бабки за этот "футбол", то можно хохотать круглосуточно. Без Дзюбы.

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