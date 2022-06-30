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Титов дал прогноз на матч за Суперкубок России

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Есть чуйка, что будет 3:1, но не знаю, в чью пользу. Фактор первого гола будет чрезвычайно важен. Тогда можно будет играть от соперника, ловить на контратаках», – сказал Титов.

  • Игра состоится 9 июля в Санкт Петербурге.
  • Матч на «Газпром Арене» начнется в 19:00 мск.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «РБ Спорт»

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30.06.2022 23:15
Комментарии1
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    Рейтинг: +1124

    fakeid 23 минуты назад

    суперзабивной кассьерра есть, сверхмотивированный бакаев имеется, клаудиньо, малком, вендел и барриос никуда не делись.

    ушёл жиго (как чуял), продлили рассказова, дельфин остался, заремба родила.

    при таких раскладах и у меня есть чуйка на 7:1. но не знаю, в чью пользу. гы-гы!

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