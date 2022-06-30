Титов дал прогноз на матч за Суперкубок России

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Есть чуйка, что будет 3:1, но не знаю, в чью пользу. Фактор первого гола будет чрезвычайно важен. Тогда можно будет играть от соперника, ловить на контратаках», – сказал Титов.