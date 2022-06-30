Титов дал прогноз на матч за Суперкубок России

суперзабивной кассьерра есть, сверхмотивированный бакаев имеется, клаудиньо, малком, вендел и барриос никуда не делись.
ушёл жиго (как чуял), продлили рассказова, дельфин остался, заремба родила.
при таких раскладах и у меня есть чуйка на 7:1. но не знаю, в чью пользу. гы-гы!
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».
«Есть чуйка, что будет 3:1, но не знаю, в чью пользу. Фактор первого гола будет чрезвычайно важен. Тогда можно будет играть от соперника, ловить на контратаках», – сказал Титов.