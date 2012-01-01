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«Челси» и «Лидс» согласовали переход Рафиньи. Сумма трансфера – 65 миллионов

«Челси» полностью согласовал с «Лидсом» трансфер нападающего Рафиньи.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 60-65 миллионов фунтов, включая бонусы. Большая часть суммы будет выплачена первым траншем.

Лондонскому клубу осталось договориться с самим футболистом. Рафинье уже отравили официальное предложение.

  • В прошлом сезоне Рафинья забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 36 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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