«Челси» и «Лидс» согласовали переход Рафиньи. Сумма трансфера – 65 миллионов

«Челси» полностью согласовал с «Лидсом» трансфер нападающего Рафиньи.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 60-65 миллионов фунтов, включая бонусы. Большая часть суммы будет выплачена первым траншем.

Лондонскому клубу осталось договориться с самим футболистом. Рафинье уже отравили официальное предложение.

В прошлом сезоне Рафинья забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 36 матчах.

Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное