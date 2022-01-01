В «Зените» прокомментировали информацию о желании купить Баринова

хай будэ. Лишь бы конкурентам не досталось. Это позиция бледно-голубых.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о возможном переходе в петербургский клуб полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
«Зенит» не интересуется Дмитрием Бариновым», – сказал Медведев.
- В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
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