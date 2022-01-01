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В «Зените» прокомментировали информацию о желании купить Баринова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о возможном переходе в петербургский клуб полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Зенит» не интересуется Дмитрием Бариновым», – сказал Медведев.

  • В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +49

    Аден 1 час назад

    хай будэ. Лишь бы конкурентам не досталось. Это позиция бледно-голубых.

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